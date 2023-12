Prince of Persia: The Lost Crown, il 'gameplay overview' trailer spiega tutti i dettagli

Prince of Persia The Lost Crown torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sul gameplay, un video "overview" che spiega vari dettagli sulle caratteristiche del nuovo gioco Ubisoft e sulle possibilità offerte al giocatore in questa nuova avventura del Principe di Persia.

Dopo il trailer sulla storia mostrato ai The Game Awards, che peraltro ha anche svelato il fatto che Prince of Persia The Lost Crown avrà una demo, in arrivo l'11 gennaio poco prima del lancio del gioco fissato per il 18 gennaio, vediamo dunque questo nuovo trailer incentrato sul gioco vero e proprio.

Come abbiamo visto, per il ritorno di questo storico franchise Ubisoft ha optato per un notevole cambiamento rispetto ai capitoli più recenti, tornando alle origini con un'impostazione in 2D ma utilizzando la grafica 3D moderna.