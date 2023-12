Xbox Series X: Microsoft abbassa il prezzo a 399$ in USA per Natale, e in Europa?

Finalmente, anche Microsoft comincia a muoversi in maniera più aggressiva per quanto riguarda le promozioni legate a sconti e riduzioni di prezzo per Xbox Series X e Series S, in particolare per la prima, che ora si trova a 399 dollari come prezzo ufficiale in USA nel periodo natalizio, in attesa di capire se un'iniziativa del genere sarà estesa anche in Europa.

Non si tratta di una promozione da parte di una particolare catena di rivenditori ma di un'iniziativa ufficiale da parte della stessa Microsoft, che di fatto ha deciso di abbassare il prezzo di Xbox Series X a 399 dollari per il periodo pre-natalizio in USA, e considerando il cambio attuale si parla di circa 370 euro, dunque una riduzione davvero notevole.

Se poi si va a vedere le iniziative da parte di specifici rivenditori, la console può costare ancora meno e negli Stati Uniti in questo periodo sta toccando anche i 350 dollari o quasi, come abbiamo visto anche durante il periodo limitato del Black Friday.