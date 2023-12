Anno in rassegna 2023 di Nintendo Switch: ecco le vostre statistiche ufficiali

Dopo PlayStation e Xbox, ora è il turno di Nintendo rendere disponibile il resoconto del 2023 legato alle nostre esperienze di gioco con Switch . Parliamo dell' Anno in rassegna che permette di vedere alcune simpatiche statistiche dell'anno appena passato.

Quali informazioni svela l'Anno in rassegna 2023

Come è stato il vostro anno con Nintendo Switch?

L'Anno in rassegna 2023 mostra il primo gioco che abbiamo avviato nel corso dell'anno, per poi indicarci quanti giochi abbiamo avviato e il numero totale di ore speso sulla console.

Immediatamente dopo ci vengono indicati i tre giochi ai quali abbiamo giocato di più, indicando anche il numero di ore, il giorno di inizio e in che mese vi abbiamo giocato di più.

Successivamente ci viene indicato quali sono i generi che abbiamo preferito, come Avventura, Azione, RPG e via dicendo.

Ci viene infine indicato quante ore abbiamo speso su Nintendo Switch mese per mese e qual è il gioco giocato per più tempo per ogni mese.

L'ultima parte dell'Anno in Rassegna 2023 di Nintendo Switch ci chiede di eleggere il nostro gioco preferito dell'anno e di condividere le informazioni con i nostri amici tramite i social.

Vi lasciamo infine alla versione PlayStation e Xbox del riassunto del 2023.