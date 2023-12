Le Statistiche PlayStation 2023 sono disponibili: il link per scoprire il vostro anno videoludico

Come ogni anno, Sony ha reso disponibile le "Statistiche PlayStation" (Wrap-Up, in inglese) , ovvero una raccolta di informazioni legate al nostro anno videoludico, tra statistiche e curiosità di vario tipo.

Cosa svelano le Statistiche PlayStation 2023

Marvel's Spider-Man 2

Le Statistiche PlayStation 2023 svelano varie informazioni, iniziando con il numero di giochi che abbiamo giocato nel corso del 2023 e qual è stato il primo avviato. Si passa poi alla lista dei cinque giochi ai quali abbiamo dedicato più ore, con tanto di numero di trofei guadagnati e la percentuale del tempo speso rispetto al totale dell'anno.

Successivamente viene svelato il nostro "stile di gioco", legato principalmente al tipo di giochi ai quali preferiamo giocare, come ad esempio "giocatore di ruolo", con tanto di indicazione del tempo speso (in percentuale rispetto al totale del 2023) sui giochi che preferiamo.

Poi viene indicato mese per mese qual è il videogioco al quale ci siamo dedicati di più, con tanto di numero di sessioni di gioco, ore investite, trofei guadagnati e numero totale di videogiochi avviati nel mese. Non manca inoltre una pubblicità per PS Plus, che ci mostra i giochi più vicino al nostro stile.

Un dato interessante per molti è anche il numero di ore totali spese su console, con tanto di indicazione del tempo spesso con giochi PS5 e con giochi PS4. Dopo vediamo il numero di trofei nel dettaglio, con platino, oro, argento e bronzo ottenuti e di quanti livelli di trofei siamo saliti.

Viene poi svelato il numero di party ai quali abbiamo partecipato e quanti elementi e punti d'oro abbiamo ottenuto tramite PS Stars. Infine, ci viene anche assegnato un avatar e un elemento collezionabile di PlayStation Stars, che può essere riscattato al volo con un semplice click.

Diteci, quali sono le vostre Statistiche PlayStation 2023?