PS Plus Extra e Premium: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di dicembre è in arrivo, data e orario

Siamo ormai vicini alla metà del mese, il che significa che l'annuncio dei nuovi giochi PS5 e PS4 in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre 2023 è ormai alle porte e, per quanto non ci siano delle tempistiche ufficiali, è davvero facile prevedere la data e l'orario del reveal da parte di Sony.

Infatti, da anni la compagnia giapponese adotta una scaletta piuttosto rigida per quanto riguarda gli annunci relativi al suo servizio digitale di punta. Nello specifico, per PS Plus Extra e Premium i nuovi giochi vengono annunciati il mercoledì pomeriggio successivo alla pubblicazione dei giochi "gratuiti" del tier Essential. Salvo imprevisti, dunque la data da marchiare sul calendario è quella di domani, mercoledì 13 dicembre 2023, alle 17 e 30 italiane.