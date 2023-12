PS Plus Premium: un gioco di Star Wars pare essere in arrivo sul servizio

Sony e Disney sembrano continuare la loro collaborazione videoludica dedicata a PS Plus Premium. Tramite l'ente di classificazione di Taiwan scopriamo infatti che una versione PS4 e PS5 di Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma è in arrivo.

L'informazione come accaduto in precedenza è stata condivisa da Gematsu tramite il proprio profilo X. Ricordiamo che più volte negli enti di classificazione sono stati registrati giochi di Disney (o delle sue compagnie) e alcuni sono già arrivati su PS Plus Premium.

Ancora una volta non abbiamo una data di arrivo per questo gioco su PS Plus Premium, ma è possibile che faccia parte della lista di giochi di dicembre. Non ci resta che attendere.