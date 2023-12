Nier Automata: il cosplay di 2B di megunozitaro è fuori scala per la sua qualità

L'attesa per un seguito di Nier Automata potrebbe essere veramente lunga e probabilmente non vedremo di nuovo in azione l'amata protagonista numero uno del gioco, 2B. Per fortuna, il mondo del cosplay viene in nostro soccorso con sempre nuovi scatti di alta qualità. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di 2B da Nier Automata realizzato da megunozitaro.

megunozitaro ha realizzato uno scatto di altissima qualità artistica, con tanto di post produzione ed effetti speciali che inseriscono un robot appena sconfitto. Anche l'ambientazione è perfetta, in quanto ricorda subito le fabbriche abbandonate che fanno spesso da sfondo alle nostre esplorazioni in Nier Automata. Non per ultima viene poi la cosplayer stessa, che sembra un versione in carne e ossa del personaggio, con un costume ricreato alla perfezione.

Il cosplay di 2B realizzato da megunozitaro vi convince, oppure negli anni avete visto altri scatti fotografici di qualità superiore a questo?