The Game Awards 2023: il programma della Maratona di Multiplayer.it, con Cortocircuito speciale

Un programma ricco è quello che ci attende durante la Maratona di Multiplayer.it in occasione dei The Game Awards 2023, che ovviamente seguiremo in diretta passo passo ma non solo, visto che la giornata intensa parte dal primo pomeriggio e contiene anche un Cortocircuito speciale con puntata di Natale.

Avevamo già riportato nei giorni scorsi i dettagli sulla maratona e l'evento dal vivo, con tutte le istruzioni per acquistare i biglietti e prendere parte insieme alla redazione al lungo evento che si svolgerà tra il 7 e l'8 dicembre 2023.

Anche nel caso non siate riusciti ad ottenere un biglietto, non disperate: la maratona si svolgerà interamente anche in streaming sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dalle ore 14:00 del 7 dicembre e andando avanti fino alla mattina del giorno successivo, dopo la conclusione dell'evento The Game Awards 2023.