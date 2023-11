Multiplayer.it presenta The Game Awards 2023: tutti i dettagli sulla maratona e l'evento dal vivo

Come da tradizione, anche quest'anno Multiplayer.it organizzerà un evento molto speciale per seguire assieme a tutti voi i The Game Awards che si terranno il 7 dicembre, tra premiazioni, annunci di nuovi giochi e tantissimi trailer. La Multiplayer.it Night Live sarà una lunga maratona in live che avrà inizio nel pomeriggio e andrà avanti fino all'alba ed a partire da lunedì 20 novembre alle ore 17 sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare di persona all'evento, passando la serata e tutta la nottata in compagnia della nostra redazione. Se siete interessati vi suggeriamo di non indugiare ed acquistare subito un biglietto: i posti sono super limitati!

Come ogni anno la redazione di Multiplayer.it condurrà un'entusiasmante maratona live su Twitch. La scaletta sarà annunciata nel dettaglio nei prossimi giorni, e come al solito sarà ricca di discussioni, interviste, dibattiti e ovviamente il commento dal vivo dei The Game Awards 2023. Se vi trovate a Roma, siete invitati al White Rabbit per 2 distinte occasioni: a partire dalle 18:00 potrete incontrare la redazione in un aperitivo libero mentre dalle 20, acquistando un biglietto, avrete un accesso esclusivo e privilegiato a tutto l'evento serale e notturno per guardare la maratona dal vivo in nostra compagnia. Chi acquisterà un biglietto avrà accesso alla sala streaming, potrà partecipare a una cena speciale, ottenere un set esclusivo di gadget griffati Multiplayer.it e naturalmente potrà passare tutta la notte in compagnia della nostra redazione.

Potrete acquistare un biglietto sulla pagina Eventbrite, ma tenete presente che i posti disponibili sono estremamente limitati, dunque se siete interessati non lasciatevi sfuggire questa occasione.