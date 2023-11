League of Legends: tutto sul nuovo campione Hwei e la stagione 2024

Ora che anche i Mondiali 2023 sono terminati, League of Legends si sta preparando per un nuovo anno di contenuti e le modifiche in arrivo sulla Landa degli Evocatori non sono poche, a partire da Hwei, un midlaner ad altissima complessità. Dopo aver discusso con gli sviluppatori di tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento d'inizio della prossima stagione, possiamo raccontarvi di come cambierà il MOBA di Riot Games nel 2024 .

Progettando Hwei, il nuovo campione di League of Legends, gli sviluppatori si sono posti due obiettivi principali. Il primo è stato creare un personaggio davvero complesso dopo che gli ultimi due eroi sono stati un "ritorno alle basi", come ha detto Myles Salholm, designer di Hwei. Il secondo è stato di creare un mago per la corsia centrale che fosse umano e dalla personalità forte. Isa Mari De Leon, la responsabile narrativa di Hwei, lo descrive come "un antieroe meditabondo e moralmente grigio; un'artista la cui personalità sembra molto diversa dalla sua arte. Potete immaginarvelo come un personaggio secondario degli anime: intrigante, potente, ma con qualcosa nel suo passato che lo limita".

In cambiamenti in arrivo nella Landa degli Evocatori

Gli sviluppatori di League of Legends dicono che i cambiamenti in arrivo nella Landa degli Evocatori saranno percepibili fin dai primi minuti della prima partita della nuova stagione

Ogni anno League of Legends introduce dei cambiamenti al suo gameplay e alla sua mappa per migliorare dove serve e svecchiare dove è necessario. La filosofia di design per il 2024 è stata quella di "rendere il lato rosso e quello blu molto più simili tra loro" ha detto Ezra Lynn, game designer di League of Legends. "I nostri sforzi si sono concentrati nella corsia superiore per equiparare il flusso degli obiettivi tra i due lati; in più, abbiamo creato dei nuovi nemici posseduti dal Vuoto che compaiono dopo 20 minuti di gioco per rendere la sfida più emozionante".

Il cambiamento più rilevante, però, avverrà all'arena del Baron che ora potrà presentarsi con tre geometrie diverse, ciascuna delle quali sarà accompagnata da un attacco speciale di questo nemico leggendario per rimescolare ancora di più le carte di questa fase. I tre nuovi tipi di Barone Nashor sono: territoriale, cacciatore e onnisciente e saranno ognuno caratterizzato da uno stile differente. In più, "il Baron si rifarà completamente il look per essere al passo con i tempi" aggiunge Lynn. Infine, per la gioia della maggioranza dei giocatori di LoL, con l'inizio della nuova stagione vedremo la scomparsa degli oggetti mitici.

Gli oggetti stanno per cambiare radicalmente nel loro modo di influire sul gameplay di League of Legends

"Ci rendiamo conto dell'insoddisfazione che ha causato questo sistema" spiega Lynn, "in particolare per lo sbilanciamento dei livelli di potere che causa. Con la stagione 2024, gli oggetti smetteranno di essere modificatori dei kit delle Leggende e torneranno ad essere dei migliorativi di abilità e stili di gioco. Stanno per tornare i giorni in cui i giocatori scelgono un campione per giocarlo e non per dargli un oggetto particolare affinché diventi più forte". Alcuni oggetti spariranno, altri verranno rielaborati con ogni classe che riceverà qualche novità. Quelli di supporto, poi, verranno parificati grazie a un sistema su tre livelli che, una volta raggiunto il terzo, sblocca diverse opzioni di personalizzazione "che si adatteranno ai diversi stili di supporto", conclude Lynn. Ora non resta che aspettare il debutto di Hwei e di tutti questi aggiornamenti del gameplay per capire se i giocatori di League of Legends saranno soddisfatti dei cambiamenti.