Cities Skylines 2: Pass d'espansione rinviato per sistemare la versione PC

Quindi per prima cosa saranno migliorate le performance della versione PC, quindi sarà completato l'editor per le mod e solo dopo si penserà ad altri aggiornamenti.

Lo studio di sviluppo Colossal Order ha confermato il rinvio del Pass d'espansione di Cities Skylines 2 , che sarebbe dovuto arrivare nei prossimi giorni. Il motivo? Sistema la versione PC, che versa ancora in uno stato non proprio florido.

La versione PC di Cities Skylines 2 va ottimizzata

In termini pratici, il primo Asset Pack, pianificato inizialmente per il quarto trimestre del 2023, uscirà nel primo trimestre del 2024, mentre i Content Creator Pack, previsti per il primo trimestre del 2024, usciranno nel secondo trimestre dello stesso anno.

Rinviate anche le tre stazioni radio DLC, mentre il pacchetto Expansion Bridges and Ports rimane previsto per il secondo trimestre del 2024.

Mariina Hallikainen, la CEO di Colossal Order, ha chiesto scusa in un post sul blog ufficiale della compagnia per il rinvio e ha ribadito che lo studio si dedicherà maggiormente ai DLC e alle versioni console, previste per la metà del 2024, quando avrà sistemato la versione PC.

Sistemare la versione PC di Cities Skylines 2 è importante perché si tratta sicuramente della più rilevante a livello di vendite potenziali e quella su cui si svilupperà la comunità più numerosa. Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Cities Skylines 2.