Dungeons & Dragons, ci sarà un seguito al film? Chris Pine è 'abbastanza fiducioso'

Durante un'intervista con GamesRadar+, Pine ha rivelato di essere ottimista sul fatto che ci sarà un sequel del film fantasy. "Ho sentito alcune voci a riguardo", ha detto a proposito di un potenziale sequel. "Ma non so ancora nulla. Ma mi sento abbastanza fiducioso che possa accadere". Alla domanda se sarebbe felice di tornare, ha risposto: "Assolutamente sì".

La star di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri Chris Pine vuole tornare a recitare il proprio ruolo all'interno di un sequel . Non si tratta inoltre solo di una vaga speranza, perché l'attore è anche " abbastanza fiducioso " che ciò avverrà.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, chi sono gli altri attori?

Il cast principale di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri ha debuttato all'inizio dell'anno e ha visto Pine al centro della scena nei panni del bardo Edgin Darvis. A lui si sono uniti Michelle Rodriguez nel ruolo della barbara Holga Kilgore, Justice Smith nel ruolo dello stregone mezz'elfo Simon Aumar, Sophia Lillis nel ruolo della druida tiefling Doric e Regé-Jean Page nel ruolo del paladino Xenk Yendar.

Hanno affrontato la cattiva Sofina, una maga rossa di Thay (interpretata da Daisy Head), e hanno incontrato anche Hugh Grant nei panni di Forge Fitzwilliam, ladro e truffatore. L'onore dei ladri è stato diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Per ora non ci sono conferme ufficiali di un seguito, ma questa pellicola ha riscosso un buon successo e non è impossibile che le speranze di Pine si avverino.

