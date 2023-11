GTA 6 ha eliminato una grossa meccanica di gioco, per un report

"Ho sentito dire che volevano inserire uragani e tornado , non so perché siano stati tagliati", scrive Rockstar Universe su X. "Potrebbe trattarsi di limitazioni tecniche, o di qualcos'altro". Rockstar Universe non sa però a che punto siano state rimosse e, quindi, non sa quanto effettivamente fossero avanti nello sviluppo.

Perché rimuovere il clima dinamico in GTA 6?

GTA 6 non includerebbe quindi condizioni climatiche estreme e di alta qualità, non più di quanto visto in altri giochi. Gestire il meteo in un videogioco è molto complesso e richiede grandi sforzi alla macchina da gioco se si vuole ottenere risultati di alta qualità. Inoltre, inserire in un mondo aperto di grandi dimensioni eventi meteorologici estremi come tornado e alluvioni richiede ancora più impegno.

Inoltre, questo tipo di evento climatico deve avere uno scopo in termini ludici e, ad esempio, potrebbe non essere interesse di Rockstar Games interrompere una missione di un giocatore perché un tornado sta arrivando in città.

Ovviamente questo è solo un rumor che mette fine ad altri rumor, ma secondo la maggior parte delle indiscrezioni GTA 6 si svolgerà principalmente a Vice City, l'ambientazione fittizia ispirata a Miami, Florida. La Florida è nota per gli eventi climatici estremi e quindi non è impossibile che, almeno inizialmente, Rockstar Games abbia preso in considerazione l'idea di inserire dei tornado.

