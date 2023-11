GTA 6: un nuovo report spiega cosa accadrà ai personaggi di GTA Online

GTA 6 sarà finalmente svelato con un trailer a inizio dicembre 2023. Ci sono tantissime domande sul gioco, ma ci sono anche dei dubbi su GTA Online e su come questo proseguirà dopo l'arrivo del nuovo capitolo. Ora, un nuovo report condivide una risposta (non ufficiale, chiaramente) alla questione: con l'arrivo di Grand Theft Auto VI si dovrà semplicemente ripartire da capo.

A condividere l'informazione è Rockstar Universe, un sito dedicato specificatamente alle opere di Rockstar Games. Secondo quanto indicato, sarà "un nuovo inizio per tutti" e il rango di GTA Online non sarà spostato dall'attuale versione del gioco a quella nuova. Inoltre, il sito afferma che in "GTA 6 Online" sarà incorporato FiveM, recente acquisizione della compagnia.

Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, semplici rumor e dovremo attendere conferme o smentite da parte di Rockstar Games per sapere veramente cosa voglia fare la compagnia.