Super Mario RPG, si è scoperto chi ha lavorato al gioco: ci sono tanti nomi famosi

Viene poi indicato che il coinvolgimento di Square Enix in Mario RPG per Switch si sia limitato principalmente alla supervisione.

Ulteriori dettagli sul team dietro al remake di Super Mario RPG sono stati condivisi dall'utente Twitter Mondo_Mega, che ha mostrato tramite alcuni contenuti che includono spoiler al gioco (e che quindi non condivideremo in questa notizia) che Ayako Moriwaki di Nintendo EPD avrebbe diretto Super Mario RPG per Switch.

Più dettagli sugli autori di Super Mario RPG

Super Mario RPG per Nintendo Switch è un remake

ArtePiazza è nota per il suo coinvolgimento nella serie Dragon Quest di Square, a partire da Dragon Quest 3 del 1996. Si è occupata soprattutto della progettazione in computer grafica dei primi titoli e in seguito ha prodotto i remake per PS2 e Nintendo DS.

Recentemente Moriwaki ha ricoperto il ruolo di assistente alla direzione per Pikmin 4. In precedenza, ha lavorato a Yoshi's Crafted World (2019) e Mario & Luigi: Dream Team Bros. (2013).

Yoko Shimomura è una rinomata compositrice che ha lavorato a Kingdom Hearts, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Parasite Eve, Mario & Luigi: Dream Team Bros. e tantissimi altri videogiochi.