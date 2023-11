Baldur's Gate 3: il fondatore di Larian vuole che altri team si mettano al lavoro sui CPRG

Dopo la vittoria del premio Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2023, il fondatore e CEO di Larian Studios Swen Vincke ha parlato con GamesRadar+ del gioco e delle sue speranze per il sottogenere CRPG dopo il successo di Baldur's Gate 3. In breve, la sua speranza è che altri team si lancino su questo genere e realizzino i propri giochi.

Il motivo è legato al fatto che Vincke ama giocare questo tipo di videogiochi e, a suo dire ma anche basandoci sui risultati di Baldur's Gate 3, interessa anche a molti videogiocatori. Vincke vorrebbe quindi più CRPG in circolazione. Ovviamente però l'importante è che siano giochi di qualità, in quanto il CEO afferma che la storia di questi giochi non deve sapere di già visto.