Excuse Me Sir ha una demo: è un gioco horror FMV creato da una star di TikTok e OnlyFans

Excuse Me Sir è un nuovo gioco horror FMV disponibile in formato demo tramite itch.io. La sua particolarità è legata ai molti nomi al lavoro su questo progetto. Parliamo di Jesse Cox - YouTuber, doppiatore in Cyberpunk 2077 e produttore di Monster Prom -, Airdorf Games - sviluppatore di FAITH: The Unholy Trinity -, Torple Dook - sviluppatore di Dread X Collection - e Mollymoonn, content creator attiva su molteplici piattaforme, comprese YouTube, OnlyFans e TikTok.

Excuse Me Sir - di cui potete trovare la demo qui - si basa sullo stile dei video pubblicati da Mollymoon, che iniziano proprio con la frase "Excuse Me Sir" (Mi scusi, signore) e prendono ispirazione dal mondo dei videogiochi per proporre piccole sequenze horror in stile retro e FMV.

La struttura dei video, di cui potete vedere un esempio qui sotto, è "il protagonista viene approcciato da una persona [interpretata da Mollymoon] ma presto si rende conto che vi è qualcosa di orribile nascosto". Il "giocatore" tramite menù seleziona cosa fare ma di norma non riesce a salvarsi.

La collaborazione è iniziata lo scorso anno, quando Airdorf Games ha chiesto pubblicamente su Twitter a Mollymoonn di realizzare un gioco basato sui suoi video. La donna si è detta interessata e Airdorf Games ha sommato al progetto gli altri nomi già citati.