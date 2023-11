My Hero Academia: il cosplay di Camie di mangoecos è l'anime ma in 3D

My Hero Academia è denso di personaggi, tra eroi e cattivi. Nel corso dei vari archi narrativi ne sono apparsi moltissimi, alcuni dei quali hanno avuto poco spazio, ma hanno comunque conquistato gli appassionati del manga e dell'anime. Un esempio è Camie, studentessa di una scuola "rivale" che viene spesso ricreata nei cosplay. Possiamo vedere il cosplay di Camie realizzato da mangoecos.

mangoecos ha ricreato Camie con la sua divisa scolastica, con tanto di cappello. Camie, ricordiamo, ha il potere di creare illusioni visive e sonore emettendo del fumo dalla bocca. Purtroppo, la ragazza non ha avuto vita facile alla sua presentazione, visto che viene tramortita da Himiko Toga che usa la sua identità per infiltrarsi in un esame da eroi. La ragazza riappare in altre occasioni, però, e ha modo di mostrare le proprie capacità e la propria personalità, esuberante.

Il cosplay di Camie realizzato da mangoecos è stato realizzato nel modo migliore secondo voi, oppure pensate che la cosplayer avrebbe potuto fare qualcosa di diverso per questo personaggio di My Hero Academia?