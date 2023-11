My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di petite.moonlight ci incanta con i suoi occhi dorati

My Hero Academia è amato per i suo molti eroi, che combattono e si sacrificano per salvare le persone e ispirano anche gli spettatori a essere migliori. Al tempo stesso, però, non si possono non amare i cattivi - o "villain" se preferite - e tra i molti personaggi uno dei preferiti è per certo Toga Himiko. Ora, possiamo ammirare il personaggio in un cosplay realizzato da petite.moonlight.

petite.moonlight ci propone un cosplay di Toga Himiko dai colori caldi e scuri. L'ambiente è dorato, richiamando i suoi occhi, che sono in grado di penetrare nell'animo degli eroi. Si tratta di un ottimo scatto fotografico, che mostra una volta tanto un lato meno violento del personaggio.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Toga Himiko realizzato da petite.moonlight? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?