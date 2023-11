PS5: prezzo abbassato per il Black Friday di Sony, 120€ di sconto in Spagna. Anche in Italia?

Le offerte , per quanto riguarda l'hardware, sono dunque le seguenti:

La pagina sugli sconti del Black Friday 2023 di Sony, al momento, è visibile solo nella sezione spagnola del PlayStation Blog, ma verosimilmente l'iniziativa corrisponderà anche negli altri paesi d'Europa che adottano i prezzi in euro, dunque probabilmente anche in Italia.

Arriva della sezione spagnola del PlayStation Blog ufficiale l'annuncio sugli sconti previsti da Sony per la sua promozione del Black Friday 2023 , con una riduzione di 120 euro sul prezzo di PS5 e altre offerte riguardanti DualSense e accessori vari.

Anche in Italia?

A questo punto attendiamo informazioni ufficiali anche per quanto riguarda l'Italia, ma è probabile che le offerte corrispondano anche nel nostro territorio.

La promozione del Black Friday in questione è prevista essere attiva dal 14 al 27 novembre 2023, in attesa di sapere con più precisione in quali aree geografiche sarà disponibile.

Si tratta di una campagna interessante, che dimostra l'aggressività di Sony in questo periodo sul mercato, dopo le altre iniziative di sconto viste già nei mesi scorsi. Proprio in questi giorni sono emersi i dati finanziari della compagnia, che hanno mostrato come PS5 abbia raggiunto 46,6 milioni di unità vendute nel mondo.