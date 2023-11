PS5 46,6 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, 4,9 milioni solo nell'ultimo trimestre

Sony ha aggiornato i dati di vendita di PS5 nel suo ultimo resoconto finanziario, relativo al trimestre fiscale chiusosi il 30 settembre 2023. Il dato parla di 46,6 milioni di unità della console distribuite in tutto il mondo, delle quali 4,9 milioni solo nell'ultimo trimestre. Si tratta di 1,6 milioni di unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ottimi numeri

Interessanti anche gli altri dati condivisi dalla compagnia, che parlano di 107 milioni di utenti attivi mensilmente sul PlayStation Network, ossia cinque milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

PlayStation 5 e PlayStation 4 insieme hanno venduto 67,6 milioni di giochi durante il trimestre in esame, ossia 5,1 milioni in più rispetto a quelli dell'anno precedente. 4,7 milioni di unità vendute sono state di giochi first party, ossia 1,9 milioni in meno rispetto all'anno precedente, in cui comunque erano stati lanciati più titoli esclusivi dei PlayStation Studios.

Il 67% delle vendite è stato di giochi completi in formato digitale, il 4% in più rispetto all'anno precedente.

Ottimo risultato per Marvel's Spider-Man 2, che al 31 ottobre 2023 ha venduto 5 milioni di copie.