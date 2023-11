The Witcher: serie aggiornata per supportare i nuovi sistemi Mac

La serie The Witcher è ora compatibile con i sistemi Apple silicon M1, M2 e per il sistema operativo macOS Ventura! CD Projekt Red ha aggiornato The Witcher: Enhanced Edition e The Witcher 2: Assassin's of Kings su Steam, GOG e AppStore per consentire agli utenti Mac di giocare l'intera serie.

Naturalmente The Witcher 3: Wild Hunt è già compatibile con gli hardware indicati.