The Witcher 4: quasi 260 sviluppatori ci lavorano, molti altri si uniranno dopo Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha svelato che quasi 260 sviluppatori stanno lavorando al nuovo The Witcher in Unreal Engine 5, nome in codice Polaris, e molti altri si aggiungeranno dopo che la compagnia avrà pubblicato Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e concluso il supporto post-lancio del gioco.

Questo dettaglio è stato svelato dalla compagnia polacca durante l'ultimo incontro con gli azionisti. Per l'occasione il CEO Adam Kiciński ha ribadito che attualmente il grosso dello staff sta lavorando su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, che vanta un team di 300 persone, che in larga parte verrà ricollocato su Project Polaris dopo la pubblicazione dell'espansione. "Alla fine di luglio, il team di Phantom Liberty che lavorava alla fase di pre-pubblicazione era composto da 300 persone", ha dichiarato Kiciński. "È un numero inferiore rispetto alla fine del 2022, ma rimane comunque il nostro team più numeroso."

"D'altra parte, il team Polaris è cresciuto fino a quasi 260 sviluppatori alla fine di luglio. Dopo il lancio di Phantom Liberty, trasferiremo gran parte del team a Polaris".