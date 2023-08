One-Punch Man: al cosplay di Fubuki di toxicosplay non manca nulla

L'anime di One-Punch Man ha riscosso grande successo tra il pubblico grazie a un protagonista strampalato e un cast di personaggi secondari variegato. Per ingannare l'attesa che ci separa dalla Stagione 3, toxicosplay ci propone un riuscito cosplay di Fubuki, la regina delle tempeste.

Fubuki è un'eroina, conosciuta anche con il soprannome di "Tempesta" e "Blizzard of Hell". Potrebbe benissimo rivaleggiare con gli eroi di classe A ma ha scelto volontariamente di rimanere nel rango inferiore, dove occupa il primo posto in classifica. I suoi potenti poteri da esper le permetono di scatenare dei potenti tornado, volare e creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati. Sono secondi solo a quelli di Tatsumaki, la più potente esper della Terra nonché sorella maggiore di Fubuki.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, toxicosplay ci propone un cosplay che rappresenta perfettamente il fascino e l'eleganza del personaggio, sfoggiando un lungo abito nero con sopra un cappotto di pelliccia bianca.