Banishers: Ghosts of New Eden, il trailer di gameplay esteso mostra una missione

Focus Entertainment ha mostrato un nuovo trailer per Banishers: Ghosts of New Eden . Sviluppato da DON'T NOD, il gioco di ruolo d'azione vede il duo di protagonisti impegnato a dare la caccia a una potente Bestia per conto di Thickskin in 15 minuti di gameplay .

Banishers: Ghosts of New Eden, il nostro provato

Abbiamo già avuto modo di provare Banishers: Ghosts of New Eden e nel nostro articolo vi abbiamo spiegato che la demo non ci è affatto dispiaciuta. Il tono è tipico degli altri giochi del team e si focalizzata sulla malinconia. Ci ha convinto anche il rapporto tra i due personaggi, molto attivo e interessante. Per il momento, però, pare mancare un elemento che sappia dare al gioco un taglio personale e un picco d'unicità.

Banishers: Ghosts of New Eden verrà lanciato il 7 novembre per Xbox Series X|S, PS5 e PC.