Starfield: ecco di cosa parlerà la storia del gioco secondo la spiegazione di Bethesda

Il progettista principale di Starfield ha commentato la storia del gioco e il modo in cui si addentra nell'esistenzialismo e nella religione. Emil Pagliarulo ha dichiarato in un'intervista a Polygon che la storia di Starfield approfondirà gli "aspetti più teologici" dell'esplorazione dello spazio e le domande che l'umanità si pone sul nostro posto nell'universo.

Approfondire la questione del significato dell'universo potrebbe sembrare "piuttosto arduo", ha detto Pagliarulo, ma è proprio questo l'obiettivo di Starfield. "Ci siamo spinti un po' in là, abbiamo affrontato alcune questioni esistenziali nella storia principale", ha detto Pagliarulo.

Pagliarulo ha poi aggiunto che Starfield potrebbe essere simile al film di fantascienza Interstellar di Christopher Nolan. "È un film sui viaggi spaziali, ma è anche molto di più".

Sia Pagliarulo che Todd Howard - director - sono cresciuti in ambienti religiosi, ha detto Pagliarulo, e Starfield rappresenterà sia il punto di vista ateo che quello agnostico.

"C'è la visione atea e quella più agnostica e religiosa, ma non rispondiamo a questa domanda per il giocatore. Non diciamo cosa c'è là fuori o quale sia la causa... è aperto all'interpretazione", ha detto Pagliarulo. "I giocatori hanno affrontato altre cose prima, la scienza, l'esplorazione, l'incontro con una razza aliena che vuole invaderli. Sono tutte cose fantastiche. Amo tutte queste cose. Ma volevamo sapere se potevamo affrontare una storia un po' più ampia in un gioco, qualcosa che uno di questi grandi film ha realizzato".