Grim Dawn: Fangs of Asterkarn è la nuova espansione, ecco le novità

Crate Entertainment ha annunciato la nuova espansione di Grim Dawn, chiamata Fangs of Asterkarn. Questa nuova espansione sarà pubblicata il prossimo anno su PC su varie piattaforme come Steam, GOG e Humble Store. Richiederà il possesso del gioco base e delle due precedenti espansioni, Ashes of Malmouth del 2017 e Forgotten Gods del 2019. Crate Entertainment non ha ancora rivelato il prezzo, ma ha dichiarato che sarà paragonabile a quello delle espansioni sopra citate.

Grim Dawn: Fangs of Asterkarn non aumenterà il level cap o il Devotion cap, ma aggiungerà una regione completamente nuova (Asterkarn) e la decima maestria del gioco: i Berserker.

"I Berserker sono i brutali e inflessibili difensori di Asterkarn che hanno abbracciato i doni del dio bestia Mogdrogen per trasformarsi in feroci forme bestiali. Sfruttano i venti aspri e spietati di Asterkarn per infondere le loro armi e distruggere i loro nemici. Quando non assumono le loro forme mannare, i Berserker abbattono le loro prede in selvaggi combattimenti a due armi, ma qualsiasi arma può rivelarsi letale nelle loro abili mani, o nei loro artigli".