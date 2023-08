Pokémon: nuova serie TV live-action di genere drama annunciata

The Pokémon Company ha annunciato di aver stretto una collaborazione con TV Tokyo per la realizzazione di una serie live action drama basata sulla saga di Pokémon. L'annuncio è avvenuto tramite X.

Secondo la traduzione di Serebii, la serie TV si chiamerà Pocket Filled With Adventure e debutterà il 19 ottobre in Giappone. Al momento non è chiaro se la serie arriverà in occidente o riceverà un sottotitolo ufficiale in altre lingue.