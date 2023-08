Overwatch: il cosplay di Widowmaker di mercury_lamp non lascia scampo

Tra alti e bassi Overwatch è uno degli sparatutto multiplayer più influenti degli ultimi anni e parte della sua popolarità è dovuta al cast di eroi ideati da Blizzard, tutti ben riconoscibili e carismatici. Oggi vi proponiamo un cosplay di Widowmaker davvero di ottima fattura realizzato da mercury_lamp.

Widowmaker è un cecchino francese che lavora per l'organizzazione terroristica Talon. La sua storia è particolarmente triste. In origine la donna si chiamava Amélie Lacroix e non aveva nessuna predisposizione alla professione da killer. Tuttavia dopo essere stata rapita dalla Talon è stata sottoposta a un programma di intenso ricondizionamento neurale che l'hanno trasformata nell'assassina a sangue freddo che conosciamo oggi. Il suo primo incarico è stato quello di uccidere suo marito, Gérard Lacroix, un agente di Overwatch.

Come possiamo vedere il cosplay di Widowmaker realizzato da mercury_lamp è semplicemente perfetto. Non manca davvero nulla: trucco, acconciatura e outfit sono stati realizzati con grande dovizia nei particolari, per quanto la modella forse si è presa qualche libertà di troppo per quanto riguarda la scollatura del costume.