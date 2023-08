Zelda in costume da bagno nei cosplay di himee.lily a Rimini è pura perfezione elfica

Maggio è lontano ormai e il mondo dei videogiochi è passato oltre, ma siamo certi che moltissimi giocatori hanno ancora gli occhi puntati su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La massiccia opera di Nintendo per Switch è amatissima, soprattutto per i suoi personaggi, Zelda in primis. Anche il mondo del cosplay non si dimentica della nostra principessa e la ricrea in versione estiva molto spesso. Ad esempio, himee.lily ci propone il proprio cosplay di Zelda in costume da bagno sulla spiaggia di Rimini.

himee.lily ricrea una versione di Zelda perfettamente elfica, con le lunghe orecchie a punta. Più precisamente, si ispira ai più recenti design della principessa, con un costume che ricorda lo stile Gerudo dell'abito che Link indossa in Breath of the Wild. Gli scatti fotografici sono inoltre di incredibile fattura e riescono a far emergere tutti i dettagli del costume e quindi dell'abilità della cosplayer.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Zelda in costume da bagno realizzato da himee.lily? Il personaggio di The Legend of Zelda è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?