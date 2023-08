Armored Core 6 Fires of Rubicon: come avere 60 FPS perfettamente stabili su PS5, secondo McDonald

Armored Core 6 Fires of Rubicon è arrivato e sta convincendo critica e pubblico (con l'eccezione di alcuni giocatori che faticano con il primo boss). In termini prestazionali non ci sono grandissimi problemi da segnalare, ma ovviamente qualche miglioramento è sempre possibile soprattutto per quanto riguarda le prestazioni. In tal senso, pare che se tramite PS5 si esegue la versione PS4 Pro di Armored Core 6 si ottenga come risultato un frame rate perfetto a 60 FPS.

L'informazione proviene da Lance McDonald, noto modder e dataminer. Chiaramente, eseguire la versione PS4 Pro su PS5 causa anche un abbassamento della risoluzione rispetto all'utilizzo della versione PlayStation 5 di Armored Core 6, ma se si preferisce dare massima priorità al frame rate allora pare proprio che questa sia la strada da seguire.

Ricordiamo poi che non è la prima volta che accade. Anche nel caso di Elden Ring il miglior modo per avere un frame rate stabile era sfruttare la versione old-gen su console di attuale generazione.