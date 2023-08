World Of Warcraft: streamer sta facendo giocare la chat di Twitch, con risultati sorprendenti

Il metodo di gioco tramite chat non è dissimile da altri usati in passato. Uno degli stream più famosi di questo tipo è quello dedicato a Pokémon: la differenza è che World Of Warcraft è un gioco 3D e il movimento e il combattimento sono molto più complessi . Si deve infatti correre, saltare, lanciarsi, volare e il tutto senza la possibilità di controllare la telecamera a causa di alcuni limiti tecnici.

Lo streamer di World Of Warcraft ha spiegato: "Tutto quello che devo fare è dedicare una piattaforma a questo progetto per assicurarmi che possa rimanere in piedi il più a lungo possibile, assicurarmi che tutti abbiano lo stesso accesso agli input nello stesso momento, e poi assicurarmi che tutti vadano d'accordo, e poi non ci sarà modo di rovinare tutto, giusto?". Ha continuato a scherzare dicendo che " tutti vanno d'accordo su Internet, giusto? ".

Labat, uno streamer di Twitch, ha permesso ai propri utenti di Twitch di giocare in contemporanea a World Of Warcraft tramite i comandi testuali e, in una sola settimana, la chat ha superato il livello 60. Il tutto è stato mostrato in un breve video che trovate qui sotto.

Alcuni accorgimenti per lo stream di World Of Warcraft

Va però sottolineato che i giocatori in chat si sono aiutati in alcuni modo, ad esempio utilizzando un add-on che permette di resuscitare il personaggio in automatico e vendere in blocco gli oggetti in utili, così da eliminare una serie di operazioni e risparmiare tempo.

In ogni caso, la partita di World Of Warcraft non è sempre proseguita alla perfezione. Ad esempio a un certo punto il personaggio è rimasto bloccato in un fiume per ore e inoltre alcuni giocatori hanno cercato di creare problemi e hanno provato a "vincere" la selezione di input per spostare il personaggio dal percorso migliore. In un certo senso, però, secondo lo streamer anche questo fa parte del pacchetto ed è divertente.

La chat di Labat ha inoltre ottimizzato il proprio gioco una volta raggiunto il livello 40 e in soli due giorni sono passati al livello 60. Il prossimo obiettivo è il livello massimo. Labat afferma che a un certo punto vorrebbe organizzare un raid affrontato solo da personaggi tutti controllati tramite chat: sembra molto complicato, ma a questo punto tutto è possibile.

Potete vedere la diretta (che è attiva 24/7) su Twitch.