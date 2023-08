Gran Turismo è primo al botteghino USA nel primo weekend, ottima partenza

Gran Turismo ha conquistato il primo posto al suo debutto, vincendo il botteghino USA del fine settimana con un incasso di 17,3 milioni di dollari, poco sopra i 17,1 milioni di dollari di Barbie.

Come riportato da Comscore, Gran Turismo ha guadagnato altri 11 milioni di dollari a livello internazionale e facendolo posizionare quarto a livello mondiale in questo weekend. A livello globale, Gran Turismo ha raggiunto i 53,8 milioni di dollari. Ricordiamo che Gran Turismo non è ancora disponibile in tutti i mercati: in Italia ad esempio sarà disponibile dal 20 settembre.