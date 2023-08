The Darkness: remaster in arrivo? Il CEO di Nightdive Studios sembra suggerirlo

The Darkness è uno sparatutto in prima persona del 2007 pubblicato su PS3/Xbox 360 e basato sull'omonimo albo a fumetti. Ottenne un buon successo e venne sviluppato un secondo capitolo, ma dopo di che il franchise venne abbandonato. Ora, però, pare che vi sia la possibilità di un ritorno in formato remaster, almeno stando a quanto suggerisce il CEO di Nightdive Studios, un team focalizzato soprattutto sulle rimasterizzazioni.

Come potete vedere qui sopra, un utente su X ha scritto: "Ho da un po' un enorme desiderio di giocare a The Darkness di nuovo ma non mi va di accendere la mia PS3. Qualcuno può gentilmente rimasterizzare e convertire il gioco per PC a un certo punto?".

Al che il CEO di Nightdive Studios ha scritto: "È sulla lista", tra l'altro tutto i maiuscolo che nel gergo di internet significa che stai urlando o comunque lo stai affermando con forza.