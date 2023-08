Turok 3: Shadow of Oblivion, remaster annunciato da Nightdive con data d'uscita e trailer

La nuova operazione di remaster da parte degli esperti di Nightdive è Turok 3: Shadow of Oblivion, annunciato in queste ore in occasione della Gamescom 2023 con un trailer e una data d'uscita fissata per il 14 novembre 2023.

Il gioco è previsto uscire su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ovvero praticamente tutte le piattaforme disponibili sul mercato, e si tratta di una rivisitazione generale dell'omonimo titolo uscito originariamente nel 2000 su Nintendo 64.

Come possiamo vedere dal trailer, l'operazione è fedele al materiale originale ma apporta vari miglioramenti per renderlo fruibile sulle piattaforme moderne.

La preservazione e il rispetto degli originali è un po' la filosofia di Nightdive, che anche in questo caso sembra essere al centro dell'operazione, con una riproduzione molto vicina all'originale ma con vari accorgimenti tecnici per aumentare la risoluzione e ripulire l'immagine con una maggiore qualità.