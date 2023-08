MSI: grandi sconti per tre monitor da gaming in occasione della Gaming Week di Amazon Italia

È finalmente iniziata la Gaming Week di Amazon Italia, un periodo di sconti a tema videoludico che coinvolgono molte categorie di prodotti. Si tratta di un'ottima occasione soprattutto per chi cerca di migliorare la propria postazione da gioco. In tal senso, MSI propone una serie di monitor di alta qualità, perfetti per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti. Vediamo nel dettaglio gli sconti che sono proposti da MSI tramite la Gaming Week di Amazon Italia.

MSI G2712 - 27 pollici piatto, 1080p e 170 Hz MSI G2712 Il monitor MSI Optix G2712 propone un ottimo pannello IPS piatto che ottimizza i colori e la luminosità dello schermo. Parliamo di un display che raggiunge 1 ms in termini di tempo di risposta, così da eliminare l'effetto di "screen tearing". Per chi vuole godersi appieno ogni scena di gioco, questo monitor propone una sintonizzazione intelligente del colore nero: in questo modo anche le aree più buie sono in grado di risaltare. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci che supporta anche l'AMD FreeSync che previene tearing e stuttering. Questo monitor da 27 pollici propone una risoluzione fino a 1920 x 1080 con una frequenza di aggiornamento a 170 Hz, perfetta per godersi al meglio le proprie sessioni di gioco in competitivo online e con i giochi d'azione più frenetici dove la fluidità è fondamentale per ottenere prestazioni di gioco eccellenti. Bisogna inoltre sapere che i monitor MSI Esports Gaming propongono una copertura di gamut maggiore rispetto ai monitor generici: in altre parole i colori sono più realistici e rifiniti, con dettagli ancora più chiari. Inoltre, la tecnologia anti-flicker di MSI è certificata TÜV Rheinland e assicura un'esperienza di gioco senza sfarfallio e con riduzione della luce blu per non affaticare gli occhi. Sommato all'angolo di visione da 178 gradi, il monitor MSI Optix G2712 garantisce un'esperienza di utilizzo ottimale in ogni situazione. L'offerta per l'MSI Optix G2712 è disponibile a questo indirizzo su Amazon Italia. Il prezzo in offerta è 179€ invece di 229€.

MSI Optix G321CUV - 32 pollici curvo, 4K e 60 Hz MSI Optix G321CUV Nel caso vogliate un monitor un po' più grande e che punti prima di tutto sulla risoluzione, le offerte della Gaming Week di MSI includono anche un monitor MSI Optix G321CUV. Si tratta di uno schermo da 32 pollici che raggiunge una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Questo monitor propone uno schermo curvo VA da 1500R, perfetto per essere ancora più coinvolti durante le sessioni di gioco così come nell'utilizzo di molteplici applicazioni. L'alta risoluzione garantisce inoltre esperienze di gioco con maggiori dettagli, soprattutto grazie al supporto di HDR e di Windows 11 Auto HDR. Non dimentichiamo poi che lo schermo è in grado di migliorare i dettagli delle zone scure dello schermo per godersi in qualsiasi condizione di luce tutti i dettagli dei vostri videogiochi preferiti. MSI Optix G321CUV supporta anche Adaptive-Sync, così da evitare ogni rischio di tearing e stuttering. Grazie alla cornice ultra sottile, il monitor MSI Optix G321CUV è ottimo anche per le postazioni multi-schermo che garantiscono una visione ultra-wide durante il lavoro e le sessioni di gioco. L'offerta per l'MSI Optix G321CUV è disponibile a questo indirizzo su Amazon Italia. Il prezzo scontato è 299€, ben 150€ in meno rispetto al prezzo originale di 449€.