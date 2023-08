ASUS presenta le nuove schede madri con chipset Z790 compatibili con i processori Intel di 14° generazione

ASUS ha tenuto poche ore fa un evento per la stampa in cui ha annunciato molte novità inerenti alla propria gamma di prodotti, dalle nuove schede madri, passando per i nuovi monitor OLED ed infine la linea ROG x Evangelion. In questa notizia ci concentreremo sulle nuove schede madri di casa ASUS, una linea basata sul chipset Z790 di Intel e composta da diversi modelli pensati per il gaming ad alte prestazioni e non solo. Le versioni presentate sono tre con specifiche e prestazioni diverse e ideate per adattarsi a tutte le nuove tecnologie presenti sul mercato. Tutte e tre le schede nascono con il preciso obiettivo di supportare fin dal lancio l'ormai imminente 14° generazione dei processori Intel, ovvero il refresh di Raptor Lake, ma possono essere utilizzate anche per montare processori di 12° e 13° generazione, visto che il socket è il medesimo LGA 1700. ASUS ha poi confermato durante l'evento che tutte le schede madri del produttore già disponibili sul mercato e basate sui chipset Intel serie 600 e 700 saranno aggiornate tramite un nuovo firmware del BIOS per essere compatibili con le nuove CPU di 14° generazioni.

ROG Maximus Z790 DARK HERO La ROG Maximus Z790 DARK HERO rappresenta la scheda madre di punta della nuova linea ASUS La prima di cui vi parleremo è la ROG Maximus Z790 DARK HERO, la scheda di punta della nuova gamma con doppi connettori Thunderbolt 4 sul pannello posteriore in grado di supportare tutte le periferiche di nuova generazione. Ad essi si aggiunge un connettore USB da 20 Gbps con porta USB Type-C sul pannello frontale e un supporto al Quick Charge 4+, un brevetto in grado di ricaricare i dispositivi collegati in modo più rapido (se supportati, ovviamente). Per essere la punta di diamante della linea ROG non poteva mancare una grande cura sul lato estetico, dove il nero della scocca si incontra con il LED RGB controllabile e personalizzabile tramite Aura Sync. Anche tutto ciò che concerne l'alimentazione è di prima qualità con linee di alimentazione a 20+1 fasi per un massimo di 90 A in uscita, garantendo un'erogazione di potenza costante anche con carichi di lavoro più elevati. Ovviamente non poteva mancare il supporto al PCIe 5.0 M.2 e quattro slot aggiuntivi PCIe 4.0 M.2 per un ulteriore spazio di archiviazione disponibile. A concludere le specifiche tecniche vi è il supporto al WiFi 7 per accedere alle reti wireless di ultima generazione.

ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II La fascia intermedia è rappresentata dalla ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II Le ROG Strix rappresentano la fascia intermedia per le schede madri di casa ASUS, con un design più discreto ma che è allo stesso tempo perfetto per le build da gaming che vogliono avere un occhio di riguardo sul prezzo. La ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II è l'evoluzione diretta del modello attuale, presentando una conta maggiore di slot di connettività, un raffreddamento VRM migliorato e più slot per connettere i dispositivi per l'archiviazione. Come per la Dark Hero, anche la ROG Strix supporterà il WiFi 7, e come accennato in precedenza, dispone di cinque slot M.2 con un dissipatore di calore integrato. La ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II, infine, prevede 12 porte USB per accontentare anche gli utenti più esigenti e presenta una colorazione principalmente bianca con innesti neri particolarmente ideale per build chiare.

TUF Gaming Z790-Pro WiFi Anche la linea TUF riceve una nuova scheda madre con la TUF Gaming Z790-Pro WiFi L'ultima scheda madre annunciata è la TUF Gaming Z790-Pro WiFi, la gamma dedicata ai giocatori meno esigenti, ma alla ricerca di prestazioni solide. Con questa versione, per la prima volta, la linea TUF ottiene l'accesso all'overclocking AI, caratteristica finora riservata alle schede madri ASUS di fascia più alta; grazie a questo strumento, anche i giocatori alle prime armi potranno sfruttare al meglio ciò che questa scheda può offrire. Per quanto riguarda la connettività, è possibile collegare una porta ad alta velocità sul pannello frontale sfruttando il connettore USB 20 Gbps Type-C dotato di USB Power Delivery 3.0. A differenza delle altre due motherboard però, questa TUF non beneficia del WiFi 7 e rimane equipaggiata con il "solo" WiFi 6E per sfruttare la banda da 6 GHz.