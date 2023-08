ASUS presenta il primo monitor 32 pollici 4K OLED insieme ad un 49 pollici OLED super ultra-wide

I monitor presentati sono in totale tre: ROG Swift OLED PG32UCDM, ROG Swift OLED PG34WCDM e ROG Swift OLED PG49WCD . Come riportato dal nome, tutti e tre i pannelli sono OLED, una tecnologia che è approdata da qualche mese anche nel mercato dei monitor gaming.

Il PG32UCDM presenta inoltre un sistema di raffreddamento che include un dissipatore di calore personalizzato e materiali in grafene per proteggere il pannello OLED dal fastidioso fenomeno del burn-in. Un'altra novità è rappresentata dallo switch Smart KVM che consente di utilizzare e controllare due differenti PC, ad esempio un laptop e un desktop utilizzando soltanto un mouse e una tastiera senza la necessità di hardware o software aggiuntivi.

Il ROG Swift OLED PG32UCDM è sicuramente il display che ci ha colpito maggiormente essendo il primo monitor gaming al mondo OLED a vantare una risoluzione 4K (3840 x 2160) su di un 32 pollici piatto, con 240 Hz di refresh rate e tempi di risposta di 0.03 ms (GTG). La luminosità si attesta sui 1000 nits , stando a quanto dichiarato da ASUS, ed offre, sempre a detta dell'azienda, prestazioni cromatiche e un contrasto eccezionali, coadiuvati da un nuovo layout dei sub-pixel per garantire una lettura più facile e chiara dei testi. Tutto questo grazie all'adozione di un pannello QD-OLED di ultimissima tecnologia che lo stacca in modo importante dal recente PG27AQDM, ovvero il 27 pollici OLED con risoluzione 1440p.

ROG Swift OLED PG34WCDM

Il ROG Swift OLED PG34WCDM è il monitor gaming curvo da 34 pollici della nuova linea ASUS

Passando invece ai 34 pollici, ma stavolta con pannello curvo, ASUS ha presentato il ROG Swift OLED PG34WCDM, un monitor da gioco ultra-wide con una curvatura di 800R, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempi di risposta di 0,03 ms, il tutto accompagnato da un dissipatore di calore personalizzato in grado di tenere sotto controllo le temperature anche sotto sforzo e per tempi di utilizzo prolungati, oltre a ridurre il rischio di burn-in. La risoluzione è 1440p, per la precisione 3440 x 1440 pixel.

La luminosità di picco del ROG Swift OLED PG34WCDM è di 1300 nit dichiarati e detiene la certificazione DisplayHDR True Black 400 e G-SYNC in grado di garantire immagini fluide anche a bassa latenza. In questo caso la tecnologia del pannello è la stessa presente sul PG27AQDM, ovvero il 27 pollici OLED con risoluzione 1440p, quindi non ci troviamo davanti a un display QD-OLED ed è assente la speciale pellicola in grafene per la dissipazione del calore.

Inoltre, questo monitor dispone di connettività USB 3.2 per trasferimenti rapidi su due sorgenti input. Come per il fratello "piatto" sopra elencato, il PG34WCDM prevede il supporto allo Smart KVM e presenta dei collegamenti DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB Type-C con potenza erogata fino a 90 W.