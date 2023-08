RoboCop: Rogue City, il nuovo video gameplay da 16 minuti mostra tanta azione

RoboCop: Rogue City è previsto per settembre 2023 , sebbene recentemente si sia parlato di un possibile rinvio . Sarà in ogni caso disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

IGN USA ha pubblicato un video gameplay da 16 minuti dedicato a RoboCop: Rogue City . In questo filmato possiamo vedere tanta azione in prima persona per uno sparatutto molto atteso.

RoboCop: Rogue City, un'avventura sparatutto

In termini di gameplay, possiamo aspettarci da RoboCop: Rogue City prima di tutto una gran quantità di scontri a fuoco in prima persona. Sotto questo punto di vista gli sviluppatori hanno sfruttato le peculiarità di RoboCop, come il reticolo di mira e i movimenti in stile tank. Il risultato finale sono sequenze di combattimento che sembrano veramente prese dal film.

Potremo inoltre attaccare anche corpo a corpo con un pugno devastante, se saremo abbastanza vicini ai nemici. I nemici più comuni non saranno in grado di farci molti danni con le loro semplici bocche da fuoco, in rispetto alla grande resistenza di RoboCop, ma ci saranno anche nemici più potenti di fronte ai quali dovremo ripiegare.

Per tutti i dettagli, vi lasciamo alla nostra analisi della demo.