ASUS annuncia la nuova collection ROG x Evangelion dedicata all'EVA-02

In aggiunta sono disponibili anche l'alimentatore ROG Thor 1000W Platinium II e il tappetino del mouse ROG Scabbard II che appartengono alla prima linea ROG x Evangelion, ma rimangono ancora perfettamente coerenti in termini di design e colorazioni e per questo non sono stati aggiornati per il nuovo setup.

Stiamo parlando infatti della collezione ROG x Evangelion , che torna con una sorta di seconda edizione grazie a tutta una serie di prodotti basati sull'EVA-02 della famosissima serie anime Evangelion. Si tratta dell'EVA comandato da Asuka, la splendida ragazza giapponese cresciuta in Germania e caratterizzata da una tuta completamente rossa, una colorazione che si riflette in tutto il design di questa nuova collection. Grazie a questa linea di prodotti, gli appassionati potranno tenersi al loro fianco una build intera dedicata al loro anime del cuore, avendo l'imbarazzo della scelta tra componenti e periferiche, di cui troverete la lista completa a questo indirizzo .

Prezzi e disponibilità in Italia

La distribuzione di questa particolare collezione sarà ovviamente centellinata per venire incontro alle necessità dei giocatori più esigenti e stando alle informazioni che siamo riusciti a raccogliere durante l'evento, bisognerà attendere ancora qualche settimana per trovare i prodotti in Italia.

Per essere più precisi, inizialmente sarà possibile acquistare solo la build completa di tutte le componenti e già pre-assemblata all'interno del case ROG Hyperion personalizzato ad un prezzo non meglio definito che, a nostro parere, supererà agilmente il tetto dei 6000€.

In un secondo momento è possibile che i pezzi che compongono la linea verranno resi disponibili per l'acquisto singolo così da accontentare anche chi, magari, vuole semplicemente abbellire il proprio setup con 1 o 2 componenti. Aspettiamoci in questo caso un cartellino superiore di qualche decina di € rispetto alla controparte standard del medesimo componente.