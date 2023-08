Persona 3 Reload: data d'uscita e secondo trailer per la riedizione del gioco Atlus

Atlus ha annunciato la data d'uscita di Persona 3 Reload in occasione del lancio del secondo trailer ufficiale per la riedizione del terzo capitolo della serie, in arrivo dunque il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo su PC e console.

Ne avevamo visto un nuovo trailer esteso in occasione della Luna Piena, ma in questo caso il trailer arriva corredato anche dalla data d'uscita ufficiale su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con il gioco che arriverà al day one anche su Xbox Game Pass.

I preordini sono peraltro attivi già in questi giorni.