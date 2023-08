Persona 3 Reload: Atlus svela un nuovo trailer esteso in occasione della Luna Piena

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Persona 3 Reload , remake di P3, in occasione della Luna Piena del primo agosto 2023. Il video è stato pubblicato su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Il trailer (esteso) di Persona 3 Reload

Il protagonista di Persona 3 Reload

Il trailer ci mostra dettagli di quello che pare essere il Tartarus, una zona divisa in centinaia di piani divisi a propria volta in sei blocchi. Potremo scoprire questa area man mano che proseguiamo nella storia. Le voci sullo sfondo suggeriscono poi alcuni dettagli di trama sulla "Dark Hour", che i fan del gioco originale conosceranno bene (per tutti gli altri, evitiamo di scendere nel dettaglio per non fare spoiler).

Ricordiamo infine che Persona 3 Reload sarà pubblicato all'inizio del 2024 per PS5, PS4, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà anche disponibile sin dal lancio su Game Pass. Non sappiamo quale sarà il prezzo, ma un sondaggio ha suggerito che potrebbe essere ben 80€.