AMD: incassi dell'ultimo trimestre in calo del 18% rispetto al 2022, mercato PC debole

Come detto, i risultati dell'azienda sono sicuramente legati al mercato PC ancora in calo , vittima di una crisi che dura ormai da parecchio tempo.

Mentre si dice che stia cercando l'accordo con TSMC per il processo produttivo a 3 nanometri, AMD ha totalizzato 5,36 miliardi di dollari in luogo dei 5,7 previsti, con entrate operative pari a 27 milioni di dollari contro i 447 milioni dello stesso trimestre del 2022.

AMD ha dichiarato incassi in calo del 18% su base annua nell' ultimo trimestre fiscale, quello che si è concluso il 30 giugno: risultati tutt'altro che positivi per l'azienda, legati senza dubbio alla difficile situazione che il mercato PC sta vivendo ormai da tempo.

Gli altri dati

AMD, un processore Ryzen 9

La divisione client di AMD, che include le vendite dei processori per PC, ha perso il 54% su base annua, scendendo a 998 milioni di dollari, proprio per via delle attuali condizioni del mercato PC, sebbene la compagnia intraveda dei miglioramenti.

Il segmento dei data center ha riportato invece un calo dell'11% per 1,3 miliardi di dollari, causato da vendite inferiori di processori per server dovute alla domanda ridotta, mentre sul fronte dei chip destinati a PS5 e Xbox Series X|S la discesa è stata del 4% su base annua.