Mario Kart 8 e Splatoon tornano online su Nintendo Wii U dopo 5 mesi di manutenzione

Ovviamente sarà necessario scarica un nuovo aggiornamento sia per Mario Kart 8 che per Splatoon. Non è comunque detto che non siano necessari altri update, secondo quanto condiviso da Nintendo, che continuerà ad analizzare la situazione.

Nintendo ha confermato che le modalità multigiocatore di Mario Kart 8 e Splatoon in versione Wii U saranno presto di nuovo online : precisamente il 3 agosto 2023 . I fan del gioco di guida e dello sparatutto che non hanno fatto il passaggio a Switch possono ora riprendere i loro match. La manutenzione ha richiesto circa cinque mesi per il completamento.

Perché Mario Kart 8 e Splatoon su Wii U erano stati messi offline

Mario Kart 8 è il più grande successo di Switch, ma è stato pubblicato prima su Wii U

Ricordiamo che a marzo 2023 Nintendo è stato costretta a interrompere i servizio online di Mario Kart 8 e Splatoon in versione Wii U in quanto sono emerse delle vulnerabilità relative alle partite multigiocatore in rete. La compagnia ha quindi iniziato a lavorare sulla questione nell'arco di alcuni mesi ha completato tutte le procedure necessarie. Ovviamente Nintendo si è scusata per il disagio causato ai fan di Wii U.

Il tempo richiesto è stato certamente molto, ma è difficile dire se il ritardo è stato causato dalla complessità del problema o dal fatto che Nintendo non abbia dato massima priorità alla questione. Dopotutto, parliamo delle versioni Wii U, non di quelle Switch: la vecchia console di Nintendo è stata un insuccesso ed è credibile che il numero di utenti online non sia particolarmente elevato. Non dimentichiamo poi che si sta già parlando di Switch 2: Wii U è una console quasi dimenticata per molti.

Ovviamente nel frattempo è stato sempre possibile giocare in modalità offline, sfruttando anche le modalità multigiocatore in locale.