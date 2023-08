Elden Ring per PS5 in sconto su Amazon: l'epica avventura di FromSoftware è a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Elden Ring per PS5. Lo sconto segnalato è di 18€ circa, ovvero del 26%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69.99€. Il prezzo attuale è quasi il più basso mai proposto sulla piattaforma, con una differenza di poche decine di centesimi. Il prodotto è venduto da iBestBuy Italia e spedito da Amazon. Se preferito una copia venduta e spedita da Amazon, la potete trovare a poche decine di centesimi in più, selezionando l'opzione di acquisto sulla destra della pagina prodotto.

Elden Ring è un gioco di ruolo d'azione in stile soulslike. Potremo creare il nostro personaggio ed esplorare l'Interregno, un ampio mondo aperto diviso in regioni dense di nemici, dungeon, boss e ricompense. La "lore" del mondo è stata realizzata da George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade, mentre i dettagli della trama legata al nostro personaggio sono stati curati direttamente da FromSoftware. Elden Ring riceverà inoltre un DLC, quindi potrebbe essere un buon momento per iniziare l'avventura così da essere pronti per l'espansione Shadow of the Erdtree.