Baldur's Gate 3 è il gioco più atteso di agosto 2023

Il mese di agosto 2023 è destinato ad ospitare l'uscita di un altro gioco-evento dell'intero anno, Baldur's Gate 3, non per nulla nominato il gioco più atteso del mese. Si tratta, a dire il vero, di uno dei tanti titoli di calibro enorme previsti per quest'anno, che ha già visto uscire The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16 e deve ancora veder arrivare produzioni del calibro di Starfield e Marvel's Spider-Man 2. Agosto, invece, è tutto dedicato al gigantesco RPG di Larian Studios, che giustamente viene celebrato già in anticipo con l'agevole conquista del titolo di gioco più atteso tra quelli in arrivo nel corso del mese. La concorrenza, peraltro, non mancherebbe, anche se non ci sono effettivamente esperienze che possano risultare all'altezza di Baldur's Gate 3 in termini di dimensioni e profondità.

C'è da dire che si tratta di un titolo appartenente a un genere non particolarmente assimilabile al blockbuster, dunque ci sarà poi da valutare quanto l'aspettativa sia destinata a tramutarsi in effettiva diffusione del gioco.

La serie è una vera e propria tradizione in ambito PC, dove presumibilmente arriveranno il grosso delle vendite e degli utenti attivi, ed è in effetti su piattaforma Windows che il gioco sbarcherà prima di tutto, nel mese di agosto. Il periodo scelto per il lancio è anche piuttosto strano, considerando le dimensioni della produzione in questione, ma è probabile che Larian abbia anche deciso di distanziarsi da Starfield, considerando la possibile sovrapposizione di genere, sebbene declinato in modi molto differenti.