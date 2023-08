PlayStation Plus, agosto 2023: PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door

Il catalogo di PlayStation Plus riservato agli abbonati di ogni livello per il mese di agosto 2023 vede l'arrivo di tre titoli di indubbio spessore, ovverosia PGA Tour 2K23, Dreams e Death's Door. Si tratta di esperienze parecchio diverse, che vanno dalle simulazioni sportive su licenza ufficiale alle suite creative dotate di potenti strumenti, passando per gli action RPG dall'ambientazione peculiare, e che promettono di intrattenerci per decine di ore. È una selezione che ha soddisfatto gli esigenti lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro sondaggio, a quanto pare, no: il 38% degli utenti non ha apprezzato per nulla i giochi di agosto e il 26% li ha apprezzati ben poco, per un totale di riscontri negativi pari al 64%.

PGA Tour 2K23 PGA Tour 2K23, il leggendario Tiger Woods è presente nel gioco Ultima edizione del gioco di golf su licenza ufficiale prodotto da 2K Games, PGA Tour 2K23 ci mette al comando di un atleta creato tramite un editor e che è determinato a diventare il campione della FedExCup. Per raggiungere tale obiettivo potrà contare sulla nuova meccanica legata allo swing, più semplice e accessibile rispetto al passato, e su di un impianto simulativo anche stavolta molto completo e rigoroso. Al titolo sviluppato da HB Studios, gli autori di The Golf Club, non mancano ovviamente i contenuti, spalmati all'interno di diverse modalità e con un'ampia selezione di campi da golf su cui potremo dar vita alle nostre sfide, inclusi alcuni scenari esclusivi e anche qui la possibilità di usare il potente Course Designer per creare da zero un percorso e condividerlo con gli altri utenti. A proposito di funzionalità online, PGA Tour 2K23 include alcune modalità competitive per un massimo di quattro giocatori, fra cui la frenetica Divot Derby ispirata ai party game, con una stipulazione a eliminazione diretta. Abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di PGA Tour 2K23.

Dreams Dreams, un assaggio delle potenzialità del pacchetto Più che un gioco, Dreams è una potente suite che ci mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per concretizzare i nostri sogni videoludici, che si tratti di esperienze interattive o di cortometraggi animati. È vero, il pacchetto offre anche un contenuto già bello e pronto, il breve, ma intenso Il Sogno di Art, che però si pone più che altro come un esempio di ciò che potremo creare grazie al software messo a punto da Media Molecule. Come abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, il potenziale di Dreams è assolutamente incredibile: dai giochi di guida ai platform, dalle avventure in terza persona ai simulatori, sembra non esistano davvero limiti a ciò che è possibile realizzare se non quelli della vostra creatività, e infatti diversi utenti si sono divertiti a "clonare" alcune fra le più celebri esperienze videoludiche. La recensione di Dreams ci racconta tutte queste cose, ma nel frattempo sono state create centinaia di esperienze diverse con le quali impreziosire il gioco.

Death's Door Death's Door, il mietitore affronta dei nemici Death's Door racconta le disavventure di un corvo mietitore che si ritrova a dover inseguire il ladro di un'anima particolarmente preziosa dopo che gli è stata sottratta: un compito che si rivela fin da subito più difficile del previsto, e per cui dovremo esplorare in lungo e in largo un mondo sconosciuto, pieno di insidie sempre più pericolose con cui fare i conti. Action RPG essenziale ma solido e dotato di una limpida personalità, il titolo firmato Acid Nerve ci mette di fronte a combattimenti intensi e frenetici, inframezzati da fasi esplorative ed enigmi ambientali, mentre ci facciamo largo fra i nemici e sblocchiamo nuovi potenziamenti per il nostro personaggio, fondamentali per sconfiggere anche gli enormi boss che troveremo lungo il cammino. La recensione di Death's Door ci racconta tutte le qualità di questo gioco.