Suikoden I&II HD Remaster, periodo di uscita rivelato da un rumor

Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars potrebbe avere un periodo di uscita: stando a un rumor riportato dal noto leaker The Snitch, la raccolta rimasterizzata arriverà nei negozi a ottobre.

Annunciato da Konami al Tokyo Game Show 2022, Suikoden I&II HD Remaster segna il ritorno di una serie particolarmente amata dagli appassionati di jRPG, che attendevano da tantissimo tempo questa notizia.

Certo, non è la prima volta che un rumor sembra annunciare la data di uscita della remaster per poi essere smentito, ma conosciamo tutti la straordinaria affidabilità delle "soffiate" di The Snitch: staremo a vedere.