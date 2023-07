AMD cerca l'accordo con TSMC per il processo produttivo a 3 nanometri?

Lisa Su, CEO di AMD, si trova attualmente in visita a Taiwan durante la quale le sarà conferito un dottorato honoris causa, un riconoscimento da parte dalla National Yang Ming Chiao Tung University di Taiwan che va ad aggiungersi al dottorato conseguito presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) in ingegneria elettronica.

La presenza della Dottoressa Su a questa prestigiosa cerimonia però, potrebbe celare altre visite importanti fatte per conto della sua azienda, come il mormorato incontro con il Dr. CC Wei, CEO della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e presidente della società Pegatron. Gli incontri non sono stati confermati in via ufficiale ma online sta prendendo piede l'ipotesi che con TSMC possa venire siglato un accordo per la produzione di chip a 3 nanometri.