Remnant 2: voti davvero ottimi ma con un'unica, clamorosa eccezione

Remnant 2 ha portato a casa voti davvero ottimi da parte della stampa internazionale, che a quanto sembra ha molto apprezzato il nuovo capitolo della saga firmata Gunfire Games. Con un'unica, clamorosa eccezione: il brutale 4/10 di PC Invasion.

God is a Geek - 9,5

Noisy Pixel - 9

Shacknews - 9

IGN - 9

But Why Tho? - 9

Twinfinite - 9

CGMagazine - 8,5

GamingTrend - 8,5

Destructoid - 8,5

PCGamesN - 8

Hardcore Gamer - 8

VideoGamer - 8

GamingBolt - 8

Attack of the Fanboy - 8

XboxEra - 7,6

GameWatcher - 7,5

GameSpot - 7

PC Invasion - 4

A ben vedere, lo score totalizzato dal gioco appare entusiasmante: la maggior parte dei voti vanno dall'8 al 9, a indicare una produzione eccellente nonché un sequel senza dubbio in grado di soddisfare le aspettative dei fan dopo l'ottimo episodio originale.

Come ricorderete, abbiamo provato Remnant 2 alcune settimane fa ma la nostra recensione non è ancora online visto che i codici per provare la versione finale del gioco sono arrivati in ritardo: l'articolo arriverà nei prossimi giorni.